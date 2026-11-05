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Le Guide de la Révolution : Le moindre recul rendra l'ennemi arrogant plus sauvage

5 novembre 2026 - 10:21
Code d'info: 1886823
Source: ABNA
Le Guide de la Révolution : Le moindre recul rendra l'ennemi arrogant plus sauvage

Le Guide de la Révolution, évoquant l'hostilité de l'Amérique, a déclaré : L'espoir d'un changement de comportement du système de domination et la tendance à la capitulation ne mettront pas fin à l'hostilité de l'Amérique et rendront l'ennemi arrogant plus audacieux pour des exigences excessives supplémentaires.

Selon un rapport de l'agence de presse Mehr, le Guide suprême de la Révolution islamique, dans un message à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale, a qualifié ce jour de symbole du « déploiement du front de la vérité face au front du mensonge » et a souligné la « clarification du devoir de la nation iranienne envers l'Amérique criminelle ».

L'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, en relisant « des décennies d'hostilité ouverte de l'Amérique envers le peuple iranien à différentes périodes », a évoqué la « permanence et la quotidienneté des jours de résistance et de lutte du peuple iranien contre le grand Satan » et a précisé : l'ennemi, à chaque étape, s'est heurté au mur solide de la réalité du terrain et aux rochers fermes de la volonté de la nation iranienne courageuse.

Le Guide suprême a également considéré que le seul chemin pour atteindre le point de dissuasion absolue est la poursuite de la stratégie de « l'Iran le plus fort possible » sur la voie du progrès global, et a une nouvelle fois souligné la nécessité de la poursuite du soutien mutuel entre « la nation » et « les responsables ».

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