Le Guide de la Révolution : Le moindre recul rendra l'ennemi arrogant plus sauvage

Selon un rapport de l'agence de presse Mehr, le Guide suprême de la Révolution islamique, dans un message à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale, a qualifié ce jour de symbole du « déploiement du front de la vérité face au front du mensonge » et a souligné la « clarification du devoir de la nation iranienne envers l'Amérique criminelle ».

L'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, en relisant « des décennies d'hostilité ouverte de l'Amérique envers le peuple iranien à différentes périodes », a évoqué la « permanence et la quotidienneté des jours de résistance et de lutte du peuple iranien contre le grand Satan » et a précisé : l'ennemi, à chaque étape, s'est heurté au mur solide de la réalité du terrain et aux rochers fermes de la volonté de la nation iranienne courageuse.

Le Guide suprême a également considéré que le seul chemin pour atteindre le point de dissuasion absolue est la poursuite de la stratégie de « l'Iran le plus fort possible » sur la voie du progrès global, et a une nouvelle fois souligné la nécessité de la poursuite du soutien mutuel entre « la nation » et « les responsables ».