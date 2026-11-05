Sardar Qaani : Le Front de la Résistance donnera une réponse décisive aux jeux de hasard de l'Amérique

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le général de brigade Ismail Qaani, commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, tout en avertissant des erreurs de calcul de l'Amérique, a souligné l'unité du front de la Résistance dans divers domaines et a déclaré : « Les dirigeants américains imprudents, afin de ne pas commettre une erreur de calcul flagrante, doivent savoir qu'aujourd'hui toute la Résistance est un seul front avec une unité des théâtres. Par conséquent, ne calculez pas la profondeur du front uniquement par la portée des armes, ajoutez-y la profondeur de la Résistance, sinon ce sera une guerre avec des armes à Hormuz et la libération de Bab el-Mandeb par la Résistance. »

Soulignant le rôle de Netanyahu dans le déclenchement de la guerre de l'Amérique contre l'Iran et ses conséquences dans le détroit d'Ormuz et à Bab el-Mandeb, il a affirmé : « Le président narcissique de l'Amérique, en faisant confiance aux paroles trompeuses de Netanyahu, a commencé le jeu de hasard de la guerre avec l'Iran, et le résultat a été la vente du crédit de 250 ans de l'Amérique et la perte du détroit d'Ormuz. Par son entêtement à Hormuz, le front de la Résistance a intelligemment imposé à l'Amérique la perte du détroit de Bab el-Mandeb, et après le message du Guide suprême, si l'Amérique poursuit son comportement de joueur dans la guerre, le front solide de la Résistance, par des calculs intelligents à la fois en surface et en profondeur, sera capable d'infliger des coups fondamentaux à l'Amérique. »