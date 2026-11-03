Trump : Nous gagnerons les élections au Congrès avec une large différence

Selon l'agence de presse Abna, le président américain Donald Trump, dans une interview avec Fox News, a appelé ses partisans à participer aux élections et à voter pour les candidats républicains.

Il a demandé à ses partisans d'imaginer que son nom figure également sur le bulletin de vote.

Le président américain, soulignant que le résultat des élections peut affecter la performance de son gouvernement, a ajouté : « D'une certaine manière, c'est vraiment le cas ; car si les républicains échouent, mes réalisations pourraient être perdues. »

Trump a poursuivi en soulignant la nécessité de la participation des partisans du Parti républicain et a déclaré : « Si nos partisans votent, nous gagnerons avec une large différence. »

Les élections de mi-mandat au Congrès américain auront lieu le mardi 12 Aban 1405 (3 novembre 2026). Lors de ces élections, tous les sièges de la Chambre des représentants et une partie des sièges du Sénat américain seront soumis au vote. Le résultat des élections peut affecter la composition du Congrès et, par conséquent, la possibilité de faire avancer les programmes législatifs du gouvernement Trump.