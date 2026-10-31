Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant RIA Novosti, le ministère russe de la Défense a annoncé que les systèmes de défense aérienne du pays avaient, au cours de la nuit dernière, intercepté et détruit 433 drones ukrainiens au-dessus de diverses régions de Russie, notamment Belgorod, Briansk et Koursk.

La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, et Kiev et Moscou ont intensifié les attaques de drones et de missiles l'un contre l'autre.

La guerre en Ukraine se poursuit alors que Donald Trump, président des États-Unis, affirmait qu'il mettrait fin à cette guerre en moins de 24 heures. La poursuite de la guerre lors de la deuxième année de la présidence de Trump a gravement nui à la réputation de Trump et discrédité ses affirmations.