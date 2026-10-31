Liste arabe commune : nous sommes prêts à écarter le cabinet de Netanyahou

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Faten Ghattas, membre de la liste commune des partis arabes aux élections parlementaires du régime israélien, a souligné qu'actuellement le conflit politique dans ce régime porte sur l'écartement du racisme et du cabinet fasciste de Netanyahou. Le régime se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, et auparavant la liste commune des partis arabes a déjà joué un rôle dans l'écartement de Netanyahou et reste prête à prendre toute mesure pour se débarrasser de son cabinet.

Ghattas a ajouté : nous sommes prêts à négocier avec le camp du changement en tant que courant d'opposition contre Netanyahou, et nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le changement du président du parlement israélien.

Elle a déclaré : l'élection d'un nouveau président du parlement sera le premier test pour les groupes politiques. Nous sommes préoccupés par le fait que Netanyahou déclenche une nouvelle guerre pour attirer les groupes politiques de son côté. La sortie de la crise politique en Israël est liée à la résolution des questions de politique étrangère, y compris les guerres perdues sur tous les fronts.

Les partis arabes ont obtenu 19 sièges dans le cadre de la liste commune et de la liste unifiée.