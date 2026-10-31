Une chaîne sioniste : les élections israéliennes ont montré la profondeur des divergences internes

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, la chaîne israélienne Kan a rapporté que les élections de 2026 au sein du régime sioniste reflètent la persistance des fractures internes et l'approfondissement de ces fractures parmi les sionistes.

La chaîne en question a précisé que les divergences concernant l'identité des sionistes et leurs orientations ont eu plus d'impact que les échecs sécuritaires et économiques dans la détermination du choix des électeurs.

Selon les résultats officiels des élections parlementaires du régime sioniste, le camp lié à Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a obtenu 53 sièges et le camp de son rival Gadi Eisenkot 48 sièges.

La liste des partis arabes a également obtenu 19 sièges.