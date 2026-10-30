Mokhber : L'Europe, en coopération avec l'Amérique, a semé le vent et récolte aujourd'hui la tempête

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, à la suite de la formation de protestations populaires dans plusieurs pays européens ainsi que des déclarations du président français qui a lié les crises actuelles de Paris au détroit d'Ormuz, a écrit sur sa page personnelle : L'Europe, dans les jours de l'arrogance de Trump contre la République islamique, par son comportement dans le cadre de la coopération de l'OTAN, a semé le vent et récolte aujourd'hui, avec la crise économique et sociale, la tempête qu'elle a elle-même voulue.

Il a ajouté : Macron a maintenant lié les troubles de Paris au détroit d'Ormuz.

Le conseiller et assistant du Guide suprême a souligné : Les conséquences de la guerre insensée de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran sont mondiales.