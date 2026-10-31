Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant RT, Mark Carney, Premier ministre du Canada, a souligné qu'en cas de non-obtention d'un accord commercial souhaitable avec Donald Trump, son pays pourrait attendre un nouveau président américain.

Il a ajouté que les Canadiens sont fatigués des tensions politiques avec les États-Unis et qu'Ottawa ne signera jamais un accord qui ne serait pas dans l'intérêt du Canada.

Carney a précisé : notre pays élargit ses options économiques en coopération avec les partenaires de l'Union européenne et les marchés de libre-échange et ne changera jamais ses politiques par crainte de la réaction de Trump.

Ces propos de Carney ont été tenus après l'échec des négociations d'Ottawa et la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Trump avait auparavant, en adoptant une position contre le Canada, demandé que ce pays rejoigne les États-Unis en tant que l'un de ses États !