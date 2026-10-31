Abbas Araghchi : « Il n’y aura désormais plus de lignes rouges »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abbas Araghchi a écrit : « Il n’y aura désormais plus de lignes rouges. »

Le chef de la diplomatie iranienne a rappelé que, lorsque les attaques aériennes américaines et israéliennes contre l’Iran avaient commencé l’année dernière, le chancelier allemand Friedrich Merz les avait accueillies favorablement.

Il a notamment cité ses propos : « Ils font le sale boulot de l’Europe. »

Araghchi a ensuite déclaré que les 100 milliards d’euros évoqués ne représentaient rien en comparaison du coup dévastateur que les puissantes forces armées iraniennes pourraient infliger à ceux qui oseraient s’en prendre à la nation iranienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré son avertissement : « Il n’y aura désormais plus de lignes rouges. »

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