Réunion quadrilatérale de Téhéran ; premier pas vers le renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité

Agence de presse ABNA : L'accord entre l'Iran, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite pour poursuivre le dialogue est un signe de la volonté de quatre acteurs régionaux importants de renforcer les consultations politiques et sécuritaires dans un contexte d'aggravation des crises en Asie de l'Ouest ; un processus dont le succès dépend de la transformation de la compréhension initiale en mécanismes de coopération pratiques

La première réunion quadrilatérale entre l'Iran, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite s'est tenue lundi 4 Aban 1405 à Téhéran ; une réunion qui, dans le contexte des évolutions sécuritaires régionales et de la nécessité de revoir les méthodes de gestion des crises, peut constituer le point de départ d'un nouveau chapitre de consultations régionales

L'accueil par Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, du prince Khaled ben Salman, ministre de la Défense d'Arabie saoudite, d'Asim Munir, commandant des forces armées du Pakistan, et d'Ibrahim Kalin, chef du service de renseignement turc, témoigne de la concentration de cette initiative sur les niveaux importants de décision politique, défensive et sécuritaire. La composition des participants montre également que les dialogues ont la capacité d'aborder un éventail de questions stratégiques et sécuritaires régionales

Le principal résultat annoncé de la réunion est l'accord des quatre pays pour poursuivre les dialogues dans le but de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité régionale. Bien que la déclaration finale ne mentionne pas d'accord spécifique sur un mécanisme exécutif, un ordre du jour détaillé ou la création d'une institution de sécurité commune, l'accord sur la poursuite des consultations peut être évalué comme un premier pas vers la création d'un canal de communication régulier entre quatre acteurs régionaux influents

L'importance de ce processus devient plus claire lorsqu'on considère les divergences de vues et les rivalités passées entre certains des pays participants. L'Iran et l'Arabie saoudite ont suivi ces dernières années la voie de la restauration des relations et de la réduction des tensions, et la participation simultanée de la Turquie et du Pakistan peut élargir le cadre des consultations au-delà des relations bilatérales et fournir une base pour l'examen des questions de sécurité communes. Cependant, la transformation de ce potentiel en coopération durable nécessite la gestion des divergences et la définition d'intérêts communs et réalisables

D'un point de vue stratégique, la réunion de Téhéran s'aligne sur l'approche consistant à assurer la sécurité régionale par les pays de la région ; une approche qui met l'accent sur le renforcement de la confiance mutuelle, l'augmentation de la responsabilité des acteurs régionaux et la réduction de la dépendance à l'égard des arrangements de sécurité imposés de l'extérieur. Dans ce cadre, l'examen des racines de l'insécurité, de l'occupation et de l'expansionnisme du régime sioniste et des conséquences de l'agression militaire des États-Unis et de ce régime contre l'Iran peut constituer l'un des axes importants des dialogues futurs ; bien que la déclaration publiée ne fournisse pas de détails sur les sujets discutés lors de la réunion

En fin de compte, le critère principal du succès de l'initiative de Téhéran ne sera pas simplement la tenue de la réunion, mais la poursuite des dialogues et la réalisation progressive d'accords pratiques dans le domaine de la sécurité régionale. Si les quatre pays peuvent transformer la compréhension initiale en consultations régulières, en coopération dans la gestion des crises et en mécanismes de confiance, cette réunion pourra devenir une étape efficace vers la formation d'une sécurité régionale endogène ; une voie dont la réalisation dépend de la volonté politique et du degré de flexibilité des parties face aux divergences