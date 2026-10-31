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Axios : le blocus maritime et la pression économique au cœur de la réunion de Trump avec le commandant du CENTCOM

31 octobre 2026 - 12:11
Code d'info: 1884696
Axios : le blocus maritime et la pression économique au cœur de la réunion de Trump avec le commandant du CENTCOM

Selon le média américain Axios, une éventuelle attaque militaire contre l’Iran n’a pas constitué le principal sujet de la réunion tenue la veille à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et Brad Cooper, commandant du CENTCOM. Les discussions ont essentiellement porté sur le blocus maritime de l’Iran et le renforcement de la pression économique sur Téhéran, sans toutefois exclure la possibilité de frappes après les élections américaines de mi-mandat.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Barak Ravid, journaliste d’Axios, a rapporté, en citant plusieurs responsables américains, que plus de vingt personnes avaient participé à cette réunion. Selon ces sources, le blocus maritime de l’Iran et les mesures de pression économique contre Téhéran figuraient parmi les principaux sujets abordés.

Le journaliste n’a cependant pas écarté l’éventualité de frappes militaires dans ce contexte. Il a précisé que, bien que la réunion ait principalement porté sur le blocus et les pressions économiques, des attaques contre l’Iran pourraient être envisagées après les élections américaines de mi-mandat.

Selon deux responsables américains, Donald Trump a demandé au commandant du CENTCOM de lui présenter directement un rapport sur l’efficacité du blocus maritime imposé à l’Iran.

Scott Bessent, secrétaire au Trésor, Dan Caine, chef d’état-major interarmées, Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche, JD Vance, vice-président des États-Unis, Chris Wright, secrétaire à l’Énergie, ainsi que Susie Wiles, cheffe de cabinet de la Maison-Blanche, auraient également participé à cette réunion.

Fin/229

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