Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, « Hussein Al-Haj Hassan », représentant du Hezbollah au parlement libanais, a critiqué l'acte d'accusation émis dans l'affaire de la cargaison d'explosifs saisie dans ce pays et l'a considéré comme injuste et influencé par des pressions politiques.

Al-Haj Hassan a souligné que l'acte d'accusation émis est en contradiction avec les lois et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit le droit à la résistance contre l'occupation.

Il a ajouté : Les dispositions de cet acte d'accusation sont sous l'influence de dictées politiques connues et ne peuvent donc pas être considérées comme une mesure juste et fondée sur les normes juridiques.

Ces déclarations ont été faites après que les autorités judiciaires libanaises, dans l'affaire de la découverte d'une importante cargaison d'explosifs, ont émis des actes d'accusation contre 13 personnes.

Selon un rapport de l'Associated Press, cette cargaison contenait environ 780 kilogrammes d'explosifs qui ont été découverts et saisis dans un camion à un poste de contrôle sur la route de Beyrouth à la vallée de la Bekaa. Deux personnes ont été arrêtées dans cette affaire et 11 autres, dont cinq sous des pseudonymes, sont poursuivies par contumace.

Les accusations portées dans cette affaire comprennent la menace à la sécurité intérieure du pays, la détention d'armes et d'explosifs et la formation d'associations illégales dans le but d'affaiblir l'autorité de l'État libanais.

Le Hezbollah a confirmé la propriété de la cargaison d'explosifs et a annoncé que ces matériaux étaient destinés à faire face aux militaires occupants. Ce mouvement a également demandé le retour de la cargaison et la libération des personnes arrêtées.

L'affaire de la cargaison d'explosifs est portée au Liban dans des conditions où le gouvernement pro-occidental de ce pays, sur ordre de l'Amérique et du régime sioniste, poursuit le désarmement de la résistance.