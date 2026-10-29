Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le site Politico, citant un ancien responsable de l'administration de Donald Trump, président des États-Unis, a rapporté qu'une victoire des opposants aux élections du régime sioniste aurait pu être une occasion, avec une administration israélienne moins provocatrice, d'arrêter ce processus dommageable

Cet ancien responsable, évoquant l'atmosphère qui règne à Washington après l'annonce des résultats des élections, a déclaré : il y a ici une lassitude à l'égard de Netanyahou

Selon Politico, l'impasse électorale dans les territoires occupés a détruit les espoirs à Washington d'un réajustement rapide des relations américano-israéliennes ; des relations qui, durant le long mandat de Premier ministre de Benjamin Netanyahou, ont connu des tensions au sein des deux principaux partis américains

Malgré le soutien ouvert de Trump à Netanyahou, des parties de l'administration américaine et les deux partis au Congrès espéraient que les opposants gagneraient les élections et changeraient le processus de détérioration des relations qu'ils attribuent aux politiques de Netanyahou

Les critiques de Netanyahou à Washington sont issus de divers spectres politiques ; des démocrates modérés et progressistes à JD Vance, vice-président des États-Unis, et une partie de la base des partisans du mouvement « MAGA » qui s'opposent à la participation de l'Amérique aux guerres étrangères