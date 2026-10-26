Le secrétaire général de l'ONU appelle à la retenue après l'escalade des tensions

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, António Guterres, secrétaire général des Nations unies, à la suite de l'augmentation des tensions dans la région, a appelé les parties à éviter la reprise de la guerre au Moyen-Orient.

Guterres, lors de son voyage au Caire, a écrit sur le réseau social X : Je veux donner un message clair et net : nous avons besoin d'un maximum de retenue et de solutions diplomatiques.

Il a averti : Si les menaces militaires que nous observons actuellement conduisent à une escalade large et mutuelle des tensions, la situation dans la région pourrait échapper à tout contrôle.

Le secrétaire général de l'ONU a également souligné que les droits et libertés de navigation conformément au droit international doivent être pleinement rétablis dans le détroit d'Ormuz, le Bab-el-Mandeb et les zones environnantes.

Guterres a également salué le rôle de l'Égypte dans l'aide à « la création des conditions nécessaires au dialogue entre les États-Unis et l'Iran ».