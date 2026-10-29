Le ministre des Affaires étrangères d'Oman demande l'arrêt des menaces américaines contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, « Badr Al-Busaidi », ministre des Affaires étrangères d'Oman, dans une interview accordée à la chaîne britannique Channel 4, a souligné que la sécurité du golfe Persique doit être assurée par les pays de la région et que ces pays ne doivent pas dépendre des puissances étrangères

Il a également exprimé l'espoir que les autres pays de la région comprennent que la géographie les a réunis et que l'Iran fait également partie de cette réalité géographique

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a souligné la nécessité de changer les équations de sécurité dans le golfe Persique et de créer un nouveau cadre de sécurité dans lequel, en réduisant la dépendance à l'égard des États-Unis, les pays de la région joueraient le rôle principal