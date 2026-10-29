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Le ministre des Affaires étrangères d'Oman demande l'arrêt des menaces américaines contre l'Iran

29 octobre 2026 - 18:33
Code d'info: 1884141
Source: ABNA
Le ministre des Affaires étrangères d'Oman demande l'arrêt des menaces américaines contre l'Iran

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, avertissant des conséquences de toute nouvelle aventure militaire dans la région, a demandé aux États-Unis et à Israël de cesser leurs menaces contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, « Badr Al-Busaidi », ministre des Affaires étrangères d'Oman, dans une interview accordée à la chaîne britannique Channel 4, a souligné que la sécurité du golfe Persique doit être assurée par les pays de la région et que ces pays ne doivent pas dépendre des puissances étrangères

Il a également exprimé l'espoir que les autres pays de la région comprennent que la géographie les a réunis et que l'Iran fait également partie de cette réalité géographique

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a souligné la nécessité de changer les équations de sécurité dans le golfe Persique et de créer un nouveau cadre de sécurité dans lequel, en réduisant la dépendance à l'égard des États-Unis, les pays de la région joueraient le rôle principal

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