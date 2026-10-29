Le Corps des gardiens de la Révolution affirme avoir capturé intact un drone espion américain près du détroit d’Ormuz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le service des relations publiques de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique a annoncé que ses unités de guerre électronique avaient mené avec succès une opération offensive de guerre électronique, avec l’aide de Dieu, pour intercepter un drone américain de type MQM-170.

Selon le communiqué, les militaires iraniens ont d’abord détecté et identifié l’appareil, puis pris le contrôle de ses systèmes de guidage et de commande. Ils seraient ainsi parvenus à le faire atterrir intact dans la partie occidentale du détroit d’Ormuz.

La marine iranienne affirme que le drone avait été chargé de repérer les systèmes de défense aérienne de la République islamique d’Iran le long de la bande côtière du golfe Persique et du détroit d’Ormuz.

D’après les informations récupérées à bord de l’appareil et examinées par les spécialistes de la marine des Gardiens de la Révolution, le drone aurait décollé depuis une zone côtière de l’un des pays situés sur la rive sud du golfe Persique.

Le communiqué ne précise ni le pays d’origine du vol ni la date exacte de l’opération. Ces informations, ainsi que les circonstances de l’interception, n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

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