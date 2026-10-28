Hiyab en Chine : selon un prédicateur de l’école de l’ayatollah al-Sistani, l’attention suscitée ne justifie pas son retrait

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La préservation des obligations religieuses dans les pays non musulmans constitue l’un des défis auxquels sont confrontés les musulmans qui y résident. Cette question se pose notamment concernant la tenue vestimentaire des femmes et le respect du hiyab dans les environnements où les pratiques culturelles dominantes s’éloignent des prescriptions religieuses islamiques.

Dans ce contexte, un auditeur résidant en Chine a demandé quelles étaient les obligations religieuses des femmes dans un pays où le port du hiyab et du foulard, y compris noir, est inhabituel et où le fait de se couvrir la tête peut attirer l’attention des hommes non-mahram, c’est-à-dire ceux avec lesquels le mariage est religieusement possible.

La réponse du hodjatoleslam Moemeni

Le hodjatoleslam Moemeni, présenté comme l’un des disciples et prédicateurs du bureau de consultations religieuses du grand ayatollah al-Sistani, a répondu que le fait d’attirer l’attention des hommes non-mahram en raison du port du hiyab ne constituait en aucun cas une autorisation de retirer le voile ou de renoncer aux prescriptions du hiyab islamique.

Selon lui, même lorsque le respect de la tenue islamique attire les regards, les femmes doivent observer intégralement les règles et les exigences religieuses relatives au hiyab.

Il a ainsi souligné que les femmes musulmanes, y compris celles qui vivent dans un pays comme la Chine, sont tenues de préserver leur hiyab conformément aux prescriptions religieuses.

Les voyages vers les pays non musulmans

Le hodjatoleslam Moemeni a également abordé la question des voyages vers les pays non musulmans. Selon la réponse rapportée, un voyage qui contraint une personne à abandonner des obligations religieuses, telles que le port du hiyab, ou à commettre un acte interdit, n’est pas licite du point de vue religieux et se heurte à un empêchement juridique.

Cette règle comporte toutefois une exception en cas de nécessité ou de force majeure.

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