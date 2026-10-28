Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Jurre Bosman, directeur des médias de la NPO, a déclaré que la participation du régime sioniste suscitait depuis longtemps des réactions contrastées au sein de la société néerlandaise et était devenue une source de controverse et de divisions.

Il a précisé que la décision de retrait avait été prise après des consultations avec le conseil d’administration des organismes de radiodiffusion.

Ce retrait intervient alors que les contestations contre la participation du régime sioniste au concours musical annuel se multiplient en raison de sa campagne militaire à Gaza, lancée en octobre 2023.

Le diffuseur AVROTROS, chargé de sélectionner le représentant néerlandais et de retransmettre le concours, avait annoncé en août son retrait, estimant que l’événement ne pouvait plus être considéré comme neutre dans un contexte marqué par les divisions autour de la guerre à Gaza.

Un mois plus tard, la NPO était intervenue pour annoncer qu’elle prendrait en charge la participation des Pays-Bas au concours ainsi que sa diffusion. L’organisme a finalement changé de position et décidé de retirer le pays de l’édition 2027.

La directrice générale de la NPO, Jet de Ranitz, a reconnu que cette décision décevrait de nombreux amateurs néerlandais de l’Eurovision. Elle a toutefois confirmé que le concours continuerait d’être diffusé sur la télévision publique néerlandaise.

Les appels au boycott se sont également étendus à d’autres pays européens. En août, les organisateurs de l’Eurovision avaient annoncé que les pays impliqués dans des conflits armés ne seraient pas autorisés à accueillir l’événement. Cette décision n’a toutefois pas empêché la multiplication des appels au boycott et des annonces de retrait en raison de la participation du régime sioniste.

L’Irlande avait déjà annoncé qu’elle ne participerait pas au concours, tandis que le dirigeant du diffuseur public espagnol s’était prononcé en faveur d’un boycott. Plus tôt ce mois-ci, le diffuseur public tchèque avait également annoncé son retrait, invoquant des contraintes budgétaires.

La controverse autour de la participation du régime sioniste se poursuit dans un contexte marqué par les conséquences humanitaires de son offensive militaire à Gaza, déclenchée en octobre 2023. Les autorités sionistes font face à des accusations de génocide et d’autres violations graves du droit international, notamment des homicides illégaux, des restrictions à l’approvisionnement alimentaire, des destructions massives, des déplacements forcés et des détentions arbitraires.

La Cour internationale de Justice a ordonné des mesures conservatoires exigeant que le régime sioniste prévienne les actes relevant des dispositions de la Convention sur le génocide et facilite l’aide humanitaire. La Cour n’a toutefois pas encore rendu de décision définitive sur les accusations de génocide.

Selon les chiffres cités dans le rapport, plus de 250 000 Palestiniens ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre, parmi lesquels une majorité de femmes et d’enfants. Plus de 11 000 personnes seraient également portées disparues.

La campagne militaire a provoqué le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens, de graves pénuries alimentaires et des décès liés à la famine, notamment parmi les enfants. Elle a également entraîné des destructions considérables dans les villes et les communautés de Gaza.

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