Nigeria : un religieux musulman tué par des hommes armés dans l’État de Katsina

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La direction de la police de l’État de Katsina, au Nigeria, a confirmé la mort du cheikh Yahya Masusuka, abattu par des hommes armés non identifiés à l’extérieur de son domicile, dans la région de Dutsin-Ma, lundi soir.

Selon les informations rapportées, l’attaque s’est produite vers 21 heures, à proximité de l’entrée de sa résidence.

Plusieurs médias locaux ont également fait état d’une seconde personne blessée par balle lors de l’attaque. Toutefois, les informations divergent quant à l’identité de cette personne et à son éventuelle survie.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs habitants rassemblés devant le domicile du religieux après la fusillade.

À ce stade, les circonstances précises de l’attaque et l’identité des personnes impliquées n’ont pas été établies.

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