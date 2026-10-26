Le Yémen intensifie ses frappes contre l’Arabie saoudite : les aéroports de Riyad, Dammam et Djeddah perturbés

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’offensive yéménite a débuté avant-hier par des attaques contre les aéroports King Khalid, à Riyad, et King Fahd, à Dammam, ainsi que contre des installations de la compagnie pétrolière Aramco dans plusieurs régions. Les opérations se sont poursuivies hier, touchant également d’autres secteurs du royaume.

Selon Al-Akhbar, l’Arabie saoudite a, comme lors de précédentes escalades, tenté d’accuser le Yémen de vouloir prendre pour cible les villes saintes de La Mecque et de Médine. Le brigadier-général Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a qualifié ces accusations de « plus grand des mensonges », affirmant que les opérations visaient uniquement les installations d’Aramco et les aéroports de l’ennemi saoudien.

Des sources militaires informées à Sanaa, citées par le journal libanais, ont indiqué que les opérations n’avaient pas cessé au cours des deux derniers jours. Elles les ont présentées comme les plus importantes depuis le début de l’escalade, le 20 juillet dernier, et ont affirmé que les forces armées yéménites étaient récemment entrées dans une nouvelle phase de mise en œuvre d’une politique de pression maximale.

Les aéroports saoudiens touchés et le trafic aérien perturbé

D’après les communiqués des forces armées yéménites, l’aéroport King Khalid figure parmi les principales cibles. Les forces yéménites ont de nouveau averti les compagnies aériennes internationales, leurs employés et les voyageurs des risques liés à l’utilisation de cet aéroport, soulignant que les opérations contre celui-ci se poursuivraient.

Cet avertissement est intervenu alors que l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne annonçait son intention de reprendre progressivement les activités de l’aéroport à partir d’hier. Celui-ci avait été fermé à la suite d’attaques menées par les forces yéménites au début du mois.

Des sources militaires à Sanaa ont affirmé auprès d’Al-Akhbar que l’aéroport King Khalid avait été visé à plusieurs reprises par des missiles lourds au cours des deux derniers jours, provoquant d’importants dégâts dans différentes parties de ses installations. Selon ces sources, les opérations se poursuivent également dans le but de mettre d’autres aéroports hors service.

Des militants saoudiens ont, pour leur part, rapporté plusieurs interruptions de l’activité de l’aéroport King Fahd, à Dammam, depuis les premières heures de la journée d’hier. Des sites de suivi du trafic aérien ont également signalé des perturbations à l’aéroport King Abdulaziz, à Djeddah.

Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition saoudienne, a confirmé les attaques menées à l’aube d’hier contre Riyad et plusieurs autres régions du royaume. Il a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté une partie des projectiles.

L’Agence France-Presse a également fait état d’un incendie dans une installation pétrolière saoudienne à Riyad, citant des sources qui ont signalé des colonnes de fumée à proximité de l’aéroport King Khalid. Les alertes de la Défense civile saoudienne témoignent, elles aussi, de la poursuite des attaques de missiles contre l’intérieur du territoire saoudien au cours des deux derniers jours.

Sanaa lie la réouverture de l’aéroport de Riyad à celle de l’aéroport de Sanaa

Une source militaire yéménite, citée par Al-Akhbar, a affirmé que la décision de reprendre les activités de l’aéroport King Khalid ne dépendait plus uniquement de Riyad, mais était désormais liée à la reprise des activités de l’aéroport de Sanaa.

Évoquant le principe d’un « aéroport contre un aéroport », la source a déclaré que les forces armées yéménites feraient échouer toute tentative visant à lever le blocus aérien imposé à l’aéroport King Khalid et continueraient de mettre d’autres aéroports hors service jusqu’à ce que l’Arabie saoudite réponde aux revendications légitimes du peuple yéménite.

Les attaques contre les aéroports saoudiens ont été lancées en riposte aux frappes aériennes des avions de combat saoudiens contre les villes yéménites de Sanaa, Hodeïda, Taëz et Saada. Selon le bilan rapporté par le journal, ces frappes ont dépassé la centaine et fait 21 morts et plus de 50 blessés parmi les civils, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Les opérations s’étendent au sud et à l’est de l’Arabie saoudite

Dans le cadre de leur stratégie de dissuasion et de riposte directe, les forces armées yéménites ont mené une vaste attaque contre des cibles militaires et économiques dans le sud de l’Arabie saoudite, mobilisant leurs unités de missiles et leurs drones.

Turki al-Maliki a reconnu des attaques contre des régions méridionales du royaume, affirmant que plus de 14 missiles et drones avaient été utilisés. Toutefois, des observateurs à Sanaa estiment que cette reconnaissance partielle pourrait indiquer que les opérations yéménites ont causé des dégâts plus importants que ceux publiquement admis par Riyad.

Selon ces observateurs, l’Arabie saoudite doit faire face à la fois à l’épuisement progressif de ses stocks de missiles de défense aérienne et à l’augmentation du coût des attaques, dont le champ géographique s’étend désormais du sud vers l’est du pays.

Au Yémen, des positions de forces alliées à Riyad également visées

Sur le territoire yéménite, les forces armées yéménites ont également poursuivi hier leurs opérations préventives contre des rassemblements de forces affiliées à l’Arabie saoudite dans les gouvernorats de Lahij et d’Aden.

Dans un communiqué, elles ont annoncé avoir ciblé le camp Al-Nasr ainsi qu’une base navale militaire dans la ville d’Aden. Selon le journal, des officiers saoudiens supervisent les préparatifs de cette base sous le commandement du brigadier d’état-major Badr Salah al-Harbi.

Des sources locales dans le gouvernorat de Lahij ont, de leur côté, indiqué que des groupes affiliés aux forces du « Bouclier de la patrie » avaient été visés par une opération similaire.

Le centre médiatique militaire des forces armées yéménites a par ailleurs diffusé des images d’une attaque contre des forces alliées à l’Arabie saoudite sur le front d’Al-Falîha, dans le sud du gouvernorat de Marib. La supervision de ce front est assurée par le brigadier saoudien Faris al-Shammari.

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