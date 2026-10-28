Le Yémen revendique des frappes contre l’aéroport international d’Abha et plusieurs installations saoudiennes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les forces armées yéménites ont annoncé avoir ciblé l’aéroport international d’Abha, en Arabie saoudite, à l’aide d’un drone, dans le cadre des opérations militaires qu’elles mènent au titre de leur stratégie dite du « blocus contre blocus ».

Le porte-parole officiel des forces armées, le brigadier général Yahya Saree, a déclaré que l’attaque avait été menée avec succès et que le drone avait atteint sa cible avec précision. Selon lui, cette frappe a entraîné une interruption du trafic aérien à l’aéroport.

Les forces armées avaient également annoncé, dans la journée, plusieurs autres opérations visant des installations saoudiennes. Elles affirment avoir tiré un missile balistique en direction du ministère saoudien de la Défense, ainsi que deux missiles balistiques contre deux avions de transport militaire : le premier à l’aéroport de Najran et le second sur la base aérienne King Khalid, à Khamis Mushait.

Elles ont en outre annoncé avoir ciblé, à l’aide d’un missile balistique, la raffinerie de Ras Tanura, située dans la province orientale de l’Arabie saoudite.

Ces informations correspondent aux déclarations des forces armées yéménites.

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