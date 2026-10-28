La tentative de Trump de se mettre en avant cette fois en utilisant les élections à la Knesset

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, qui saisit chaque occasion pour se mettre en avant et faire la promotion de son parti, notamment à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès de son pays, a déclaré aujourd'hui mercredi dans une allégation fallacieuse au site Axios : au début, j'ai reçu des rapports inquiétants sur la situation de Netanyahou (lors des élections à la Knesset du régime israélien), mais maintenant sa situation est très bonne et mon soutien a fait une différence significative !

Le président américain a affirmé dans ce contexte : je n'ai pas encore pensé à intervenir pour aider à la formation d'un gouvernement d'unité nationale par Netanyahou, mais je vais examiner cette question.

Cela alors que le président américain avait auparavant, en réaction à l'annonce des résultats des élections parlementaires du régime israélien, affirmé que l'annonce de son soutien à Netanyahou avait changé le cours des choses.

Il a affirmé que Netanyahou, au lieu d'une lourde défaite, semble se diriger vers un retour en force !

Cela alors qu'aucun des courants participant aux élections du régime israélien n'a encore réussi à obtenir les 61 sièges nécessaires à la formation d'un cabinet.