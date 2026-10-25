Afghanistan : l’ONU alerte sur les obstacles à l’aide humanitaire, particulièrement dans l’ouest du pays

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :Dans son rapport sur l’accès humanitaire en Afghanistan pour septembre 2026, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) indique que les restrictions imposées par les autorités talibanes depuis le 1er mars ont entraîné la fermeture, la suspension ou la réduction des activités de certaines organisations. Elles ont également empêché le lancement de 26 projets sur les 139 examinés, soit 19 % du total.

Au cours du mois de septembre, les organisations humanitaires ont recensé 30 incidents ayant entravé l’accès à l’aide dans l’ensemble du pays. Ce chiffre représente une baisse de 27 % par rapport au mois d’août. L’OCHA souligne toutefois que cette diminution ne signifie pas nécessairement que la situation s’est améliorée, certains incidents pouvant ne pas avoir été signalés.

Sur les 30 incidents recensés, 18 concernaient des ingérences dans les activités humanitaires. La région occidentale a enregistré 14 incidents, soit 47 % du total national, ce qui en fait la zone la plus touchée. La région centrale arrive en deuxième position, avec six incidents.

Les restrictions visant les femmes compliquent les opérations humanitaires

L’OCHA souligne que les interventions des autorités talibanes entravent le travail des organisations humanitaires. Parmi les principales difficultés figurent les restrictions liées au genre ainsi que les visites du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice dans les bureaux des organisations et sur les sites où sont mis en œuvre les projets d’aide.

Les restrictions imposées à l’emploi des femmes afghanes dans les institutions publiques, les organisations non gouvernementales et les organismes des Nations unies compliquent également les opérations de secours. Or, la présence de travailleuses humanitaires est essentielle pour permettre aux femmes et aux filles dans le besoin d’accéder effectivement à l’aide et aux services nécessaires.

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