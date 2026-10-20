Oman : le grand mufti Ahmad al-Khalili ciblé par les critiques des médias du régime sioniste pour son soutien à la Palestine

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La chaîne 11 de la télévision du régime sioniste a affirmé que le grand mufti d’Oman ne manquerait aucune occasion d’attaquer le régime sioniste et d’exprimer son soutien à ceux qui s’y opposent.

En mai dernier, lors d’une rencontre avec des participants omanais à la flottille mondiale Sumud, Ahmad al-Khalili a déclaré que cette initiative maritime avait suscité une réaction mondiale et produit un impact considérable.

En juin, il a également appelé à poursuivre et à élargir les convois maritimes afin de briser le blocus imposé à la bande de Gaza. Il a souligné que les récentes mobilisations populaires et internationales avaient démontré la capacité de telles initiatives à exercer une influence et à attirer l’attention de l’opinion publique mondiale.

En mars, le grand mufti avait déjà condamné l’agression du régime sioniste. Dénonçant la fermeture de la mosquée Al-Aqsa et les violations des droits des Palestiniens, il avait également critiqué le silence des pays musulmans face à ces développements.

Ses prises de position se sont poursuivies en septembre, lorsqu’il a publié une déclaration consacrée aux évolutions au Yémen, en Palestine, au Liban et en Iran.

Dans ce texte, Ahmad al-Khalili a critiqué les déclarations de certains oulémas musulmans au sujet de Sanaa, affirmant que la priorité devait rester la lutte contre l’occupation du régime sioniste.

Fin/229