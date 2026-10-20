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Oman : le grand mufti Ahmad al-Khalili ciblé par les critiques des médias du régime sioniste pour son soutien à la Palestine

21 octobre 2026 - 00:02
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Oman : le grand mufti Ahmad al-Khalili ciblé par les critiques des médias du régime sioniste pour son soutien à la Palestine

Le grand mufti du sultanat d’Oman, cheikh Ahmad bin Hamad al-Khalili, fait l’objet de critiques et de campagnes médiatiques de la part de médias du régime sioniste en raison de ses positions sur l’occupation et la cause palestinienne.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La chaîne 11 de la télévision du régime sioniste a affirmé que le grand mufti d’Oman ne manquerait aucune occasion d’attaquer le régime sioniste et d’exprimer son soutien à ceux qui s’y opposent.

En mai dernier, lors d’une rencontre avec des participants omanais à la flottille mondiale Sumud, Ahmad al-Khalili a déclaré que cette initiative maritime avait suscité une réaction mondiale et produit un impact considérable.

En juin, il a également appelé à poursuivre et à élargir les convois maritimes afin de briser le blocus imposé à la bande de Gaza. Il a souligné que les récentes mobilisations populaires et internationales avaient démontré la capacité de telles initiatives à exercer une influence et à attirer l’attention de l’opinion publique mondiale.

En mars, le grand mufti avait déjà condamné l’agression du régime sioniste. Dénonçant la fermeture de la mosquée Al-Aqsa et les violations des droits des Palestiniens, il avait également critiqué le silence des pays musulmans face à ces développements.

Ses prises de position se sont poursuivies en septembre, lorsqu’il a publié une déclaration consacrée aux évolutions au Yémen, en Palestine, au Liban et en Iran.

Dans ce texte, Ahmad al-Khalili a critiqué les déclarations de certains oulémas musulmans au sujet de Sanaa, affirmant que la priorité devait rester la lutte contre l’occupation du régime sioniste.

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