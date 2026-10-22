An-Nujaba s'oppose à la remise des armes de la résistance irakienne

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Shafaq News, Abdulqader Karbalai, adjoint militaire du mouvement de résistance islamique irakien An-Nujaba, tout en rejetant les rapports sur un changement de position de ce mouvement pour participer au processus politique, a souligné que des questions telles que le monopole, la remise et le désarmement de la résistance n'ont pas leur place dans la terminologie et le lexique de ce mouvement.

Il a souligné : cette décision reste en vigueur et aucune modification n'y a été apportée. Le mouvement An-Nujaba a l'intention de rester aux côtés du peuple irakien, de partager ses souffrances et ses préoccupations et de refléter les voix justes du peuple sans crainte du blâme des autres.

L'adjoint militaire du mouvement An-Nujaba a également précisé au sujet des armes de la résistance que dans le lexique et la terminologie de ce mouvement, des concepts tels que « monopole des armes », « remise des armes » et « désarmement » n'ont pas leur place.

En conclusion, il a exprimé l'espoir que l'Irak devienne à l'avenir un pays développé, jouissant d'une souveraineté complète, exempt de corruption et offrant sécurité et vie digne à ses citoyens.