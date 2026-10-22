Araghchi : Préférer la guerre à la diplomatie mènera à une autre défaite pour les États-Unis

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit dans un post sur l'un des réseaux sociaux : L'Iran est prêt à donner une nouvelle chance à la diplomatie, à condition que nous voyions des preuves solides de la volonté sincère des États-Unis de renforcer la confiance et de parvenir à une solution juste.

Il a ajouté : si les États-Unis préfèrent la guerre à la diplomatie, cette décision mènera certainement à une autre défaite stratégique pour les États-Unis, et ce dans des proportions bien plus grandes que par le passé.