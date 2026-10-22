Affirmation de Trump : Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord sur l'Ukraine

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé que Washington négocie actuellement avec la Russie au sujet de l'Ukraine et que les deux parties n'ont jamais été aussi proches de parvenir à un accord.

Le président des États-Unis a affirmé que Washington garantit désormais que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires et a ajouté que ces mesures auraient dû être prises il y a des années.

Trump a également affirmé que les États-Unis pourraient se retirer dans les circonstances actuelles, mais que Washington veut s'assurer de la continuité des résultats obtenus pendant longtemps.

Poursuivant ses affirmations pour justifier sa politique erronée à l'égard de l'Iran et, par conséquent, la hausse du prix du carburant aux États-Unis, il a affirmé que le coût que Washington supporte en raison des conséquences de la guerre avec l'Iran est insignifiant.

Trump a également affirmé : les États-Unis, lors de deux opérations appelées « Marteau de minuit » et « Colère épique », ont détruit la capacité de l'Iran à enrichir l'uranium.

Il a ajouté : la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre avec l'Iran prendront fin dans tous les cas.