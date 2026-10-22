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Affirmation de Trump : Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord sur l'Ukraine

22 octobre 2026 - 09:11
Code d'info: 1881124
Source: ABNA
Affirmation de Trump : Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord sur l'Ukraine

Le président des États-Unis a de nouveau répété son affirmation selon laquelle un accord sur la guerre en Ukraine serait atteint.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé que Washington négocie actuellement avec la Russie au sujet de l'Ukraine et que les deux parties n'ont jamais été aussi proches de parvenir à un accord.

Le président des États-Unis a affirmé que Washington garantit désormais que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires et a ajouté que ces mesures auraient dû être prises il y a des années.

Trump a également affirmé que les États-Unis pourraient se retirer dans les circonstances actuelles, mais que Washington veut s'assurer de la continuité des résultats obtenus pendant longtemps.

Poursuivant ses affirmations pour justifier sa politique erronée à l'égard de l'Iran et, par conséquent, la hausse du prix du carburant aux États-Unis, il a affirmé que le coût que Washington supporte en raison des conséquences de la guerre avec l'Iran est insignifiant.

Trump a également affirmé : les États-Unis, lors de deux opérations appelées « Marteau de minuit » et « Colère épique », ont détruit la capacité de l'Iran à enrichir l'uranium.

Il a ajouté : la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre avec l'Iran prendront fin dans tous les cas.

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