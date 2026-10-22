Rencontre du président du Conseil consultatif islamique avec le Guide de la Révolution

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, a rencontré et s'est entretenu avec Son Éminence l'Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guide de la Révolution islamique.

Lors de cette rencontre, les derniers développements de la guerre militaire, économique et cognitive de l'ennemi américano-sioniste ont été examinés, et l'accent a été mis sur le renforcement des composantes de la puissance du pays, le rôle efficace des députés du Conseil consultatif islamique dans la préservation et la consolidation de la cohésion sociale et de l'unité nationale, la poursuite de la présence consciente et dissuasive de la nation envoyée lors des rassemblements sur le terrain, ainsi que l'engagement du gouvernement et du parlement à coopérer pour dénouer les problèmes économiques et de subsistance de la population et faire avancer les affaires liées aux partenaires stratégiques du pays.

Le président du Conseil consultatif islamique a également présenté lors de cette rencontre des rapports sur les activités des représentants de la nation depuis le début de la troisième guerre imposée jusqu'à présent, ainsi que sur les programmes actuels et futurs du parlement pour résoudre les problèmes et les difficultés du pays.