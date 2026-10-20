Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, l'Organisme de gestion des voies navigables du golfe Persique, en publiant un message, a expliqué la situation de la liste de non-conformité des navires et a précisé : jusqu'à présent, 122 navires ont été ajoutés à la liste de non-conformité de la gestion des voies navigables du golfe Persique.

Selon l'Organisme de gestion des voies navigables du golfe Persique, plus de 40 navires en infraction ont été traités. De plus, 19 navires sont en négociation pour éviter d'être inscrits sur la liste ou pour en être retirés.

L'Organisme de gestion des voies navigables du golfe Persique a ajouté : 2 navires ont accepté d'être retirés de la liste en remplissant leurs obligations. Environ 30 navires, après avoir reçu un avertissement, seront ajoutés à la liste en cas de non-réponse.

Dans ce message, il est précisé : la gestion des voies navigables du golfe Persique, en cas de traitement volontaire des infractions par les navires, accordera des facilités pour le retrait de la liste.