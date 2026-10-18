Mokhber : La guerre contre le Yémen n'est rien d'autre qu'un fratricide et une mise aux enchères de la vie et des biens de l'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, évoquant les agressions massives de l'Arabie saoudite contre le peuple opprimé, résistant et croyant du Yémen, a qualifié cette voie de ligne erronée et a souligné la nécessité de tirer des leçons de l'expérience de la confiance accordée aux Américains.

Mokhber a écrit sur sa page personnelle : « La guerre contre le Yémen n'est rien d'autre qu'un fratricide et une mise aux enchères de la vie et des biens de l'Arabie saoudite. »

Il a ajouté : « Les armes doivent être pointées précisément vers le premier ennemi du monde islamique (le régime sioniste), et non vers ce peuple croyant et résistant. Riyad, par cette erreur, joue sur le terrain de Trump. L'histoire témoigne que l'Amérique sacrifie même ses alliés ; les Saoudiens ne doivent pas l'oublier. »