Les sionistes ne font pas confiance au cabinet Netanyahou en matière de politiques de guerre

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Maariv, les résultats du dernier sondage réalisé dans les territoires occupés et publié hier montrent que la majorité des sionistes ne font pas confiance au cabinet Netanyahou, de sorte que près de la moitié des participants à ce sondage ont déclaré que si le cabinet Netanyahou décidait de déclencher une guerre avant les élections législatives, il agirait conformément à des motivations politiques.

Selon ce rapport, seulement 33 pour cent d'entre eux ont déclaré faire confiance au cabinet Netanyahou et 20 pour cent ont souligné que cela dépendait des circonstances.

Les résultats de ce sondage ont également montré que le parti Yesh Atid, dirigé par Gadi Eisenkot, rival de Netanyahou, obtiendra 20 sièges. Tandis que le parti Likoud, dirigé par Netanyahou, se trouve en deuxième position et obtiendra 18 sièges.