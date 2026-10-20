Rubio : l'Iran a perdu son levier de pression sur le détroit d'Ormuz !

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Al Jazeera, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a aujourd'hui lundi, dans des propos propagandistes, qui plus est à la veille des élections de mi-mandat au Congrès de ce pays, affirmé ses illusions wishful thinking contre l'Iran en déclarant : l'Iran a perdu son levier de pression sur le détroit d'Ormuz par lequel transitent quotidiennement environ 14 millions de barils de pétrole !

Le secrétaire d'État américain, sans mentionner la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a affirmé : le président Trump n'a pas permis à l'Iran d'acquérir des armes nucléaires et de les cacher derrière un voile de milliers de missiles et de drones !