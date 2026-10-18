Nous cherchons un engagement définitif de l'Iran à ne pas reconstruire son programme nucléaire

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Jazeera, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, dans un entretien avec la chaîne « CBS News », en avançant l'exigence excessive de Washington, a affirmé que son pays cherchait à obtenir de l'Iran un engagement définitif et ferme de ne pas reconstruire son programme nucléaire.

Alors que le prix du carburant a fortement influencé la baisse des voix des républicains aux élections de mi-mandat aux États-Unis, Vance, pour gagner la faveur des électeurs américains, a affirmé : « Avec la fin du conflit avec l'Iran, nous assisterons à une baisse du prix du carburant. »