Al-Houthi : Notre soutien à la Palestine s'intensifiera à l'avenir

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Masira, Abdelmalik al-Houthi, dans sa lettre à Yahya al-Sinwar, le défunt chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique de Palestine (Hamas), écrite un mois avant son martyre et aujourd'hui rendue publique, a qualifié l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » d'action réussie et a déclaré : « L'opération "Déluge d'Al-Aqsa" était, en termes de planification, d'organisation et d'exécution, au plus haut niveau de réussite, et le soutien, la sollicitude et l'aide de Dieu y étaient manifestes. »

Évoquant le rôle du Hamas et des brigades Al-Qassam, il avait ajouté : « Le mouvement Hamas et son bras combattant, les brigades Al-Qassam, ont hissé le drapeau de la oumma islamique pour le djihad sur le chemin de Dieu et la confrontation avec l'ennemi acharné des musulmans. »

Le leader d'Ansar Allah, soulignant la responsabilité commune des musulmans envers la Palestine, avait déclaré : « La question des lieux saints islamiques, la libération de la Palestine, le sauvetage du peuple palestinien et la repousse du danger des sionistes est une question qui concerne tous les musulmans. Nous au Yémen déploierons tous nos efforts, agirons avec tout ce que nous avons et nous efforcerons de participer davantage à cette bataille sacrée. »

Il avait également précisé concernant les capacités militaires du Yémen : « La force balistique s'est efforcée de développer des missiles adaptés aux besoins du combat, et ce processus se poursuit. Le Yémen cherche à assurer la puissance et la capacité nécessaires pour l'exécution de la cinquième phase des opérations et pour cibler les positions de l'ennemi au plus profond des territoires occupés, y compris Jaffa. Les opérations navales en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, à Bab al-Mandab et en mer d'Arabie ont remporté de grands succès, et avec l'aide de Dieu, les efforts pour développer les opérations navales dans l'océan Indien et la mer Méditerranée se poursuivent. »

Al-Houthi, évoquant les attaques américaines contre le Yémen, avait également déclaré : « Washington a mené plus de 700 frappes aériennes agressives contre notre pays pour nous contraindre à arrêter les opérations navales, mais a échoué dans cet objectif. Notre insistance est la persévérance sur la position religieuse, humanitaire et fraternelle à vos côtés, qui, avec la volonté de Dieu, sera renforcée plus que jamais, et nous nous efforcerons d'accroître la coordination avec les fronts de soutien. Notre position à vos côtés n'est soumise à aucune pression politique, militaire ou économique de la part des ennemis et ne sera pas influencée par ces pressions. »