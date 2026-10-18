Soufi : Si l'Iran est attaqué, les infrastructures de la région ne seront pas à l'abri

Ali Soufi, secrétaire général du parti « Réformateurs progressistes », dans une interview concernant les nouvelles actions de l'ennemi américano-sioniste et la probabilité d'une attaque contre notre pays dans les une ou deux prochaines semaines, a déclaré : « Je doute qu'une telle chose se produise, car la partie adverse sait aussi que cette guerre est régionale et ne peut pas être limitée à la seule géographie de l'Iran. »

Il a ajouté : « Toute action militaire peut plonger la région dans le chaos, et les pays de la région, en particulier les pays du Golfe persique et les pays arabes, ont montré qu'une guerre totale serait difficile à supporter pour eux, car les conséquences d'une telle guerre atteindront certainement aussi leurs pays. »

L'Amérique devra payer un prix élevé

Cet activiste politique a poursuivi : « Si les infrastructures de l'Iran sont attaquées, les infrastructures des autres pays de la région ne seront pas non plus à l'abri. D'autre part, l'Amérique devra également payer un prix très élevé, et le résultat d'une telle guerre n'est ni certain ni clair pour la partie adverse. »

Évoquant les capacités de l'Iran à faire face à une guerre éventuelle, il a déclaré : « L'Iran a montré qu'il dispose des moyens et des mécanismes nécessaires pour la guerre ; bien sûr, dans une évaluation à long terme, des questions telles que l'ampleur des moyens des parties ou les conditions économiques de l'Iran pourraient être examinées, mais en tout cas, les négociations se poursuivent et ne sont pas terminées. »

Le secrétaire général du parti « Réformateurs progressistes », concernant certaines déclarations virulentes de responsables américano-sionistes, a noté : « À mon avis, ces déclarations ont davantage un aspect de fanfaronnade qu'elles ne conduiront réellement à des actions opérationnelles. »