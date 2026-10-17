Khatami : La prévision d'un responsable américain sur l'effondrement de l'économie iranienne ne s'est pas réalisée

L'imam par intérim de la prière du vendredi de Téhéran, dans le troisième axe du deuxième sermon, évoquant les déclarations des responsables américains contre la nation iranienne ces derniers jours, a déclaré : « Ces jours-ci, comme toujours, des insultes de la part des hommes d'État soi-disant américains ont été adressées à la nation iranienne. »

Il a ajouté : « Premièrement, ils ont mis en doute l'histoire glorieuse de l'Iran ; alors que l'histoire de l'Iran, en particulier depuis qu'elle s'est mêlée à l'islam, est glorieuse. Pour connaître les services mutuels de l'islam et de l'Iran, on peut se référer au livre du martyr Motahhari sur ce sujet. »

Khatami a ensuite évoqué les déclarations du secrétaire d'État américain sur l'effondrement de l'économie iranienne et a déclaré : « Le secrétaire d'État américain avait dit que dans deux semaines l'économie iranienne s'effondrerait. La semaine dernière, ces deux semaines ont pris fin, mais l'économie iranienne est devenue plus dynamique. »

Il a ajouté : « Ce ne sont pas seulement nos paroles ; le chef de l'Organisation mondiale de l'économie dit aussi que l'Iran, au cours du mois écoulé, a pu maîtriser la situation et que l'année prochaine sera, sur le plan économique, une année brillante pour la nation iranienne. Cela s'est produit, selon lui, contrairement à la prévision du secrétaire d'État américain. »

L'imam par intérim de la prière du vendredi de Téhéran a ensuite évoqué la situation politique de Donald Trump et a déclaré : « Ces jours-ci, Trump œuvre pour la campagne électorale de son parti, et les élections approchent. Partout où il est allé, il a été confronté à des protestations populaires ; dans l'un de ses discours, son allocution a été interrompue cinq fois. »

Khatami a considéré cet événement comme un signe de protestation contre le président américain et a déclaré : « Même à l'intérieur de l'Amérique, on s'oppose à lui, et son taux de popularité est descendu en dessous de 40 pour cent. »