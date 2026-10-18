Hegseth : La Chine renforce sa puissance militaire dans l'océan Pacifique

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Jazeera, « Pete Hegseth », secrétaire à la Guerre des États-Unis, a affirmé aujourd'hui samedi dans un discours : « Nous sommes prêts à empêcher toute tentative de modifier le statu quo en mer de Chine méridionale et dans l'océan Pacifique. »

Le secrétaire à la Guerre des États-Unis a ajouté à ce sujet : « La Chine procède au plus grand renforcement des forces armées dans l'océan Pacifique. »

Et ce, alors qu'il n'a fait aucune allusion au budget militaire ni aux efforts de son pays pour coloniser le monde.