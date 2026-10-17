Hamas : Le Haut représentant du Conseil de paix de Gaza répète le récit des occupants

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le Hamas a rejeté la position de Nikolay Mladenov, Haut représentant du Conseil de paix de Gaza, concernant la suspension de l'entrée de marchandises du secteur privé dans la bande de Gaza et l'a considérée comme fondée sur le récit des autorités de Tel-Aviv.

Dans un communiqué, le Hamas a annoncé qu'il n'acceptait pas l'adoption par Mladenov du récit de la partie sioniste et la référence du cabinet de Benjamin Netanyahou à ce récit pour annoncer la suspension de l'entrée de marchandises du secteur privé à Gaza.

Ce mouvement a également rejeté les accusations formulées par le régime sioniste concernant l'ingérence du Hamas dans le processus d'entrée des marchandises et la perception de taxes auprès des commerçants, et les a considérées comme une allégation mensongère et une tentative manifeste d'aggraver la crise humanitaire dans la bande de Gaza.

Le Hamas a annoncé : « Mladenov doit cesser son parti pris en faveur des occupants et prendre des mesures pour faire pression sur eux et les contraindre à lever le siège de la bande de Gaza et à arrêter leurs crimes. »