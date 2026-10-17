Trump : L'Arabie saoudite doit accepter l'offre d'aide d'Israël contre le Yémen !

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant CNN, le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'Arabie saoudite devait accepter l'aide du régime sioniste pour l'agression contre le Yémen et qu'il était convaincu que Riyad finirait par l'accepter.

En réponse à une question sur la remise sur le tapis du sujet de la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite, il a déclaré : « Oui, peut-être que ce sujet est évoqué plus que jamais. »

Trump a déclaré : « L'Arabie saoudite est très heureuse de recevoir le soutien d'Israël et notre soutien. Israël a été très utile à l'Arabie saoudite ! »

Auparavant, le journal hébreu Haaretz avait rapporté que le régime sioniste cherchait, via les États-Unis, à convaincre l'Arabie saoudite de participer à la guerre contre le Yémen.

Dans ce rapport, il était affirmé que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, ne prêtait pas attention à l'aide du régime sioniste contre le Yémen, car cette question pourrait lui nuire dans l'opinion publique saoudienne.