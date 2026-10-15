Selon l'agence de presse ABNA, Bloomberg a écrit dans un rapport : les dirigeants des pays européens ont tenté de se libérer de la dépendance au gaz russe, mais maintenant ils sont confrontés au fait que ces efforts n'ont fait qu'augmenter leur dépendance à Washington.

Bloomberg a ajouté dans ce rapport que, bien que ces dernières années les dirigeants des pays européens parlent souvent du désir et des efforts pour l'autonomie et l'indépendance stratégique du « continent vert », l'Europe au cours de la dernière décennie dans des secteurs tels que la défense, la technologie et l'énergie, est simplement devenue plus dépendante des États-Unis.