Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon Sepah News, le général Hossein Mohebi, porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique iranien, s’est adressé au CENTCOM en ces termes : « CENTCOM, tueur d’enfants ! La crise de Suez de 1956 a révélé les limites de la puissance britannique ; l’histoire bascule parfois dans les goulets d’étranglement stratégiques. »

Mohebi a ensuite déclaré : « Prouvez vos affirmations concernant le déminage d’Ormuz à l’aide de preuves indépendantes, et non de communiqués ! »

Il a enfin souligné que la réalité du détroit d’Ormuz se joue dans les airs, sur terre et en mer, et non sur les réseaux sociaux ni dans les salles de guerre médiatique américaines.

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