  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Iran : le porte-parole des Gardiens de la Révolution met le CENTCOM au défi de prouver ses affirmations sur le détroit d’Ormuz

29 octobre 2026 - 15:40
Code d'info: 1884005
Iran : le porte-parole des Gardiens de la Révolution met le CENTCOM au défi de prouver ses affirmations sur le détroit d’Ormuz

Le porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique iranien a appelé le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) à apporter des preuves indépendantes de ses affirmations concernant le déminage du détroit d’Ormuz. Il a également évoqué la crise de Suez de 1956 pour souligner le rôle déterminant des passages stratégiques dans les rapports de force.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon Sepah News, le général Hossein Mohebi, porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique iranien, s’est adressé au CENTCOM en ces termes : « CENTCOM, tueur d’enfants ! La crise de Suez de 1956 a révélé les limites de la puissance britannique ; l’histoire bascule parfois dans les goulets d’étranglement stratégiques. »

Mohebi a ensuite déclaré : « Prouvez vos affirmations concernant le déminage d’Ormuz à l’aide de preuves indépendantes, et non de communiqués ! »

Il a enfin souligné que la réalité du détroit d’Ormuz se joue dans les airs, sur terre et en mer, et non sur les réseaux sociaux ni dans les salles de guerre médiatique américaines.

Fin/229

Tags

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha