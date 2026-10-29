Les géants de l’agroalimentaire et des biens de consommation prévoient de nouvelles hausses de prix en 2027

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon Reuters, de grands groupes tels que Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé et Reckitt sont confrontés à des difficultés croissantes pour maintenir leurs marges bénéficiaires. L’augmentation des coûts de production se conjugue à une réticence grandissante des consommateurs à payer davantage pour les produits du quotidien.

Ces pressions s’intensifient après plusieurs années de faiblesse des ventes. Depuis les vagues successives de hausses de prix intervenues après la pandémie de Covid-19, les consommateurs se montrent plus prudents dans leurs achats de produits alimentaires emballés et de biens commercialisés sous des marques connues.

Les entreprises doivent également absorber les conséquences des droits de douane imposés l’année dernière par l’administration du président américain Donald Trump sur les importations. Ces mesures viennent désormais s’ajouter à la hausse des coûts de l’énergie et du transport.

De nouvelles hausses de prix envisagées pour 2027

Le directeur général de Coca-Cola a averti que les pressions subies par les consommateurs pourraient se prolonger jusqu’en 2027, évoquant notamment l’augmentation des coûts logistiques et de transport.

Cette déclaration intervient alors que le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice annuel, signe qu’il a amélioré ses perspectives de rentabilité malgré la persistance des pressions sur ses coûts opérationnels.

De son côté, Chris Licht, directeur général de Reckitt, a déclaré que les consommateurs en Europe et en Amérique du Nord étaient confrontés à de fortes contraintes financières. Cette situation place les entreprises devant un dilemme : répercuter la hausse de leurs coûts sur les prix de vente ou préserver leur clientèle au risque de réduire leurs marges.

Il a ajouté que Reckitt pourrait être contraint d’augmenter les prix de ses produits si les coûts des biens essentiels et des intrants continuaient de progresser. Le groupe doit toutefois trouver un équilibre entre ces hausses et les dépenses consacrées aux réductions et aux campagnes promotionnelles afin de fidéliser ses clients.

Ces déclarations font suite à l’abaissement des prévisions de chiffre d’affaires annuel de Reckitt, une décision qui a entraîné une baisse d’environ 5 % du cours de son action.

La hausse des coûts menace les marges bénéficiaires

Chez Procter & Gamble, l’impact négatif estimé de l’augmentation des coûts des matières premières, de l’énergie et du transport sur les bénéfices atteint désormais 1,4 milliard de dollars, contre une estimation précédente d’un milliard de dollars.

André Schulten, directeur financier du groupe, a déclaré que l’intensité des pressions liées à la hausse du coût des matières premières rendait les augmentations de prix difficiles à éviter. Les entreprises disposent en effet d’une marge de manœuvre limitée pour absorber ces dépenses supplémentaires sans compromettre leur rentabilité.

Brian Mulberry, analyste principal chez Zacks Investment Management, a souligné que les prix et les volumes de vente de Procter & Gamble étaient restés stables dans ses derniers résultats trimestriels, mais que l’augmentation des coûts avait réduit ses marges bénéficiaires.

Selon lui, les consommateurs restent disposés à dépenser à condition d’estimer que les produits offrent un rapport qualité-prix satisfaisant. Toutefois, les entreprises se rapprochent du seuil au-delà duquel les clients, notamment pour les produits de grignotage, ne seront plus prêts à accepter de nouvelles hausses.

PepsiCo a également modifié à plusieurs reprises ses prix depuis le début de l’année, en procédant aussi bien à des augmentations qu’à des réductions afin de relancer des ventes stagnantes. Malgré ces mesures, les derniers résultats trimestriels du groupe font état d’une diminution de sa marge bénéficiaire.

David Wagner, responsable des actions chez Aptus Capital Advisors, a estimé que les hausses de prix figuraient désormais parmi les derniers leviers dont disposent les entreprises pour protéger leur rentabilité. Il a toutefois averti que les consommateurs avaient déjà largement épuisé leur capacité à supporter de nouvelles augmentations.

Le risque d’une baisse des ventes en cas de nouvelles augmentations

Les entreprises sont confrontées à une difficulté majeure : déterminer dans quelle mesure elles peuvent répercuter la hausse de leurs coûts sur les prix finaux sans provoquer un recul de la demande.

Le président du conseil d’administration du chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a reconnu que le groupe avait mal évalué la réaction des consommateurs à ses augmentations de prix, ce qui avait nui à ses performances commerciales.

Ces déclarations sont intervenues quelques jours après le départ forcé du directeur général, dans un contexte d’inquiétudes concernant les résultats commerciaux de l’entreprise.

Chez Nestlé, la directrice financière Anna Manz a indiqué que de nouvelles hausses de prix pourraient entraîner une baisse temporaire des volumes de vente, les consommateurs ayant besoin de temps pour s’adapter aux nouveaux niveaux de prix.

Elle a également déclaré que le groupe subissait de nouveau des pressions à la hausse sur le coût de ses intrants. Nestlé entendra augmenter ses prix dans une mesure qui ne compromette pas, à moyen terme, la capacité des consommateurs à acheter ses produits.

Dans ses derniers résultats trimestriels, le groupe avait annoncé que la croissance des volumes de vente avait dépassé, pour la première fois depuis 2024, celle du chiffre d’affaires attribuable aux augmentations de prix.

Les craintes d’une prolongation de l’inflation mondiale

Les hausses de prix envisagées pour les biens de consommation font craindre une persistance des pressions inflationnistes en 2027, en particulier si les entreprises continuent de répercuter sur les consommateurs les augmentations des coûts de l’énergie, du transport et des matières premières.

Aux États-Unis, cette question revêt une importance particulière à l’approche des élections législatives de mi-mandat au Congrès, prévues la semaine prochaine. Les prix du carburant et des produits alimentaires, ainsi que le coût de la vie, figurent parmi les préoccupations majeures.

Les avertissements des grands groupes illustrent l’extension des répercussions économiques de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. La hausse des coûts de l’énergie et du transport ne concerne plus seulement la production et l’acheminement des marchandises : elle fait également peser le risque d’une nouvelle vague d’augmentations des prix des produits du quotidien, alors même que la demande des consommateurs demeure fragile.

Fin/229