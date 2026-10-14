Reconnaissance par l'Arabie saoudite du ciblage des installations d'Aramco à Dhahran

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant le journal « Okaz », une source officielle au ministère de l'Énergie de l'Arabie saoudite a annoncé que mardi soir, un bâtiment administratif appartenant à la compagnie Aramco à Dhahran, situé dans la province orientale de ce pays, a été attaqué.

Selon la source mentionnée, cette attaque a provoqué un incendie mineur, mais n'a pas causé de pertes humaines.

Précédemment, l'agence de presse Reuters citant des sources informées avait rapporté que le bâtiment central d'Aramco à Dhahran avait été touché par un projectile et la direction de cette compagnie avait ordonné à ses employés de travailler à distance jusqu'à nouvel ordre.

Ces attaques ont lieu simultanément avec les opérations de représailles des forces armées du Yémen contre les positions de la coalition d'agression saoudienne.

L'Arabie saoudite depuis 2015 par une agression militaire et l'imposition d'un blocus total contre le Yémen a créé une grande crise humanitaire dans ce pays ; mais avec les récents succès de l'armée et des comités populaires du Yémen et la domination sur des zones stratégiques, y compris le détroit de Bab al-Mandab, l'équilibre des forces dans la région a changé au détriment de la coalition saoudienne.