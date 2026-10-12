Mokhber : L'Iran frappera certainement l'ennemi au-delà de ses frontières

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux et en réaction aux menaces et vantardises récentes des responsables américains, en particulier du ministre des Affaires étrangères de ce pays, dans l'expression de leur haine civilisationnelle envers le peuple iranien, a déclaré : Les Iraniens ont converti les envahisseurs mongols à l'islam et ont enchaîné avec honte les commandants de l'Empire romain.

Déclarant que les nouveaux envahisseurs qui, avec de petits cerveaux, imaginent vaincre ce peuple historique, se noieront cette fois dans le détroit d'Ormuz, il a dit : L'Iran islamique, certainement dans le but de préserver la sécurité nationale, frappera l'ennemi au-delà de ses frontières.