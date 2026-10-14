Arrestation d'un ingénieur saoudien pour espionnage en Amérique

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Arabi 21, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a arrêté un ingénieur saoudien travaillant chez OpenAI, le géant de l'intelligence artificielle, pour avoir tenté d'espionner des réunions confidentielles en installant des dispositifs d'enregistrement secrets dans les salles de réunion spéciales des hauts responsables de cette entreprise.

À cet égard, le journal California Post a rapporté qu'Abdulrahman al-Fawzan, 35 ans, originaire d'Arabie saoudite, est en détention fédérale depuis vendredi. L'entreprise mentionnée a découvert un dispositif d'enregistrement audio qui était secrètement connecté au port USB derrière une télévision dans l'une des salles de réunion. Ce dispositif était enveloppé dans du papier toilette pour rester caché.

Selon ce journal, il semble que cette salle était utilisée pour tenir des réunions de haut niveau des dirigeants de l'entreprise sur ses plans confidentiels, y compris des recherches spéciales, des capacités techniques, des relations avec les institutions gouvernementales et d'autres sujets sensibles.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu'al-Fawzan travaillait dans l'entreprise mentionnée à San Francisco depuis juillet 2025.

Ce ressortissant saoudien, en cas de preuve de son accusation, sera condamné à un maximum de 5 ans de prison, une amende de 250 000 dollars et trois ans de liberté sous surveillance.