Selon le rapport de l'agence de presse Abna, la chaîne CNN a souligné dans un reportage que l'insistance de Trump à obtenir le prix Nobel de la paix, en même temps que sa politique militaire et belliciste et ses positions controversées, est devenue risible et moqueuse.

Selon ce reportage, Trump avait déclaré vendredi que le fait de ne pas lui décerner le prix Nobel équivalait à une tache honteuse sur le front de la Norvège. Il demande l'obtention du prix Nobel en se fondant sur ses affirmations concernant la fin de plusieurs guerres, alors que ces affirmations sont fausses et que Trump a répété à plusieurs reprises de manière erronée les noms des pays où il prétend avoir mis fin à des guerres. Un sondage du Washington Post montre également que seulement 22 pour cent des Américains le considèrent digne de ce prix.

Les attaques militaires américaines et la menace d'occuper le Groenland ont affaibli la position de Trump. L'attaque contre l'Iran a porté un nouveau coup aux espoirs et aux aspirations de Trump d'obtenir le prix Nobel de la paix.