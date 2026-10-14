Affirmation d'un journal hébreu : Trump est en colère contre les promesses de Netanyahou

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le journal Yedioth Ahronoth a affirmé que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, a perdu Trump et ce régime a perdu l'Amérique.

Dans ce rapport, il est dit : Alors que nous approchons de la date des élections parlementaires en Israël, Netanyahou n'a reçu aucun signal politique qu'il envisageait de la part de la Maison Blanche.

Yedioth, citant un cercle proche de Trump, a affirmé qu'il est en colère contre Netanyahou en raison de la non-fin de la guerre de Gaza, car cette question empêche l'expansion des accords de normalisation des relations avec les pays arabes.

Aussi l'une des autres raisons de la colère de Trump contre Netanyahou sont ses promesses de victoires rapides, y compris contre l'Iran.

Ce journal a ajouté : Les efforts du cabinet de Netanyahou pour obtenir un soutien ouvert de la part de la Maison Blanche sont jusqu'à présent restés sans résultat.

C'est alors que toutes les politiques bellicistes du régime sioniste envers la région et l'agression de Washington et Tel-Aviv sont menées en coordination l'une avec l'autre.