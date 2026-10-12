La miséricorde divine n’est pas une autorisation de pécher

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Espérer en la miséricorde et au pardon de Dieu ne doit pas servir de prétexte au péché, mais plutôt rapprocher l’être humain de Dieu et renforcer son intimité avec Lui. Si la miséricorde divine est immense, Dieu réserve également un châtiment sévère à ceux qui se rebellent contre Lui et persistent dans le péché. Ainsi, avoir une bonne opinion de Dieu signifie véritablement espérer en Sa miséricorde tout en revenant vers Lui, en se réformant et en évitant le péché.