Pezeshkian : les actes terroristes n'ébranleront pas la détermination des forces de sécurité

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, samedi (18 Mehr 1405), dans un message de condoléances pour le martyre de la très honorable martyre le lieutenant-colonel Nusrat Eftekari, adjointe aux affaires culturelles et sociales du commandement de la police de la province du Sistan-et-Baloutchistan, dans la région de Tcheshmeh Ziarat à Zahedan, à la famille honorée de cette très honorable martyre, aux commandants et au personnel de Faradja, à ses collègues et au noble peuple de la province du Sistan-et-Baloutchistan, a souligné : de tels actes criminels n'ébranleront jamais la détermination des forces de sécurité dans la protection de la vie, de la tranquillité et du bien-être des gens, et la protection de la sécurité des citoyens et la lutte contre le terrorisme et les facteurs d'insécurité se poursuivront avec détermination.