  1. Accueil
  2. service
  3. Amérique

La rhétorique de Trump sur l'Iran ; la guerre prendra bientôt fin

14 octobre 2026 - 11:12
Code d'info: 1877944
Source: ABNA
La rhétorique de Trump sur l'Iran ; la guerre prendra bientôt fin

Le président américain dans des déclarations électorales a affirmé que la guerre avec l'Iran prendrait bientôt fin, mais il a souligné les positions hostiles de Washington et la continuation des pressions contre l'Iran.

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, dans des déclarations a affirmé que la guerre avec l'Iran prendrait « bientôt » fin et que Washington prendrait dans un avenir proche une décision décisive à ce sujet.

Trump lors d'un rassemblement électoral, en répétant ses précédentes affirmations sans fondement selon lesquelles la République islamique d'Iran n'obtiendrait jamais d'armes nucléaires, a affirmé qu'avec l'arrêt des opérations militaires, le prix de l'énergie sur les marchés mondiaux diminuerait considérablement.

Le président américain a également, par la projection et la critique de l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA) et des précédents gouvernements américains, affirmé que Washington avait été contraint de recourir à l'action militaire pour contrer ce qu'il a appelé « la menace iranienne » ; une affirmation qui est présentée dans le sens de justifier les coûts et les conséquences des récentes provocations guerrières du gouvernement américain dans la région.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha