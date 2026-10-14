La rhétorique de Trump sur l'Iran ; la guerre prendra bientôt fin

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, le président américain, dans des déclarations a affirmé que la guerre avec l'Iran prendrait « bientôt » fin et que Washington prendrait dans un avenir proche une décision décisive à ce sujet.

Trump lors d'un rassemblement électoral, en répétant ses précédentes affirmations sans fondement selon lesquelles la République islamique d'Iran n'obtiendrait jamais d'armes nucléaires, a affirmé qu'avec l'arrêt des opérations militaires, le prix de l'énergie sur les marchés mondiaux diminuerait considérablement.

Le président américain a également, par la projection et la critique de l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA) et des précédents gouvernements américains, affirmé que Washington avait été contraint de recourir à l'action militaire pour contrer ce qu'il a appelé « la menace iranienne » ; une affirmation qui est présentée dans le sens de justifier les coûts et les conséquences des récentes provocations guerrières du gouvernement américain dans la région.